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وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل اعلام موريتانية رسمية، وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، فجر الاثنين، عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة نواكشوط، إثر وعكة صحية مفاجئة.

كما أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية الحداد ثلاثة أيام على عموم التراب الوطني إثر وفاة ولد الشيخ عبد الله، وفق ما نقلت شبكة (فرانس برس).

وشغل ولد الشيخ عبد الله عدة حقائب وزارية على فترات متفاوتة خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ووصل إلى سدة الرئاسة في نيسان/ أبريل عام 2007 عن طريق انتخابات ساخنة، فاز في شوطها الثاني.

ويعتبر ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني يحكم البلاد عن طريق انتخابات، لكنه سرعان ما أطيح به عن طريق انقلاب نفذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في أغسطس 2008، واعتزل ولد الشيخ عبد الله السياسة منذ ذلك الوقت.

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