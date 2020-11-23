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مصر: استقرار بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر: استقرار بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حافظت مصر على استقرار معدلها بشأن الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19). 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 351 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة 13 حالة وفاة، نزولا من 358 إصابة و14 وفاة يوم السبت.

وقال الصحة: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى يوم الأحد بلغ 113027 حالة بينها 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 وفاة.

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