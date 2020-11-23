دولي

إيران تعلن دخولها مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

إيران تعلن دخولها مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ممثل إیران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية.

وأوضح في تصريح له، أن إيران بدأت ضخ غاز UF6 في أجهزة الطرد المركزي مؤخرا، في آخر مرحلة للتخصيب وفصل اليورانيوم 238 عن اليورانيوم 235، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "سنبدأ بتخصيب اليورانيوم في 174 جهاز طرد مركزي جديدة IRM-2 بعد أن قمنا بضخ الغاز فيها".

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