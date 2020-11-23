المغرب يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما قالت أعلنت الصحة في البلاد، تسجيل 60 وفاة و3979 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وتشير هذه الأرقام إلى انخفاض، من 74 وفاة و4702 إصابة في اليوم السابق، الذي تم تسجيله يوم السبت.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد، إلى 5316، والإصابات إلى 324941.



ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم ضد الفيروس خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدما طلب اللقاح من شركتين وصلتا إلى مرحلة متقدمة في التجارب.



رام الله - دنيا الوطنسجلت المغرب يوم الأحد، انخفاضاً نسبياً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).