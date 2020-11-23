شاهد: النائب الأسطل يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس (كورونا) ودخوله المستشفى













رام الله - دنيا الوطنكشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، النائب يونس الأسطل، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس (كورونا).وقال الأسطل في مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: إن حالته شهدت تحسناً كبيراً بلغ نسبته أكثر من 50%.وأضاف: أنه خلال أيام قليلة سيتعافى من فيروس (كورونا) "بإذن الله".وكشفت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد عن تطورات الحالة الصحية، للنائبين الأسطل، وخميس النجار، المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.وقالت الوزارة في تصريح، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حالتهما مستقرة، وتحت الرعاية الطبية في مستشفى غزة الأوروبي.