على ثلاث مراحل.. فرنسا تعتزم بدء تخفيف قيود الحجر الصحي

وقال غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة لصحيفة (لو جورنال ديمانش): إن عملية تخفيف القيود ستتم خلال الأسابيع المقبلة على ثلاث مراحل.



وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، يوم الأحد، عن تسجيل 215 وفاة و13157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 48732، بينما عدد الإصابات التراكمي وصل إلى 2.14 مليون.



ومن المتوقع أن يلقي الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء خطابا يتناول فيه وضع الوباء في بلاده وربما يعلن تخفيفا جزئيا للقيود المفروضة منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).