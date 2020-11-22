بريطانيا: تسجيل 18662 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 18662 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



كما سجلت السلطات، 389 وفاة بالفيروس، في نفس الفترة الزمنية.



وأظهرت بيانات يوم أمس السبت تسجيل 341 وفاة و19875 إصابة جديدة بالفيروس.