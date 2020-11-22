وزيرة الصحة: نعمل على تدارك الوضع في نابلس وبيت لحم















رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن طواقم الوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة يعملون على تدارك الوضع في محافظتي نابلس وبيت لحم، بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس (كورونا).وعقدت وزيرة الصحة سلسلة اجتماعات مع لجنة طوارئ نابلس وخلية الأزمة الصحية ومدراء المؤسسات وممثلي الفعاليات في المحافظة للاطلاع ومتابعة الحالة الوبائية في المحافظة بعد تسجيل أعداد متزايدة من المصابين بفيروس (كورونا).وبحثت الكيلة وفق تصريح للوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك) مع الجهات المعنية سبل الحد من تفشي فيروس (كورونا) في المحافظة.وقالت وزيرة الصحة: إن هذه المرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات في محافظتي نابلس وبيت لحم، حيث تم تدارس عدد الإصابات المتوقع خلال الفترة المقبلة من ناحية وبائية، ووضع الخطط اللازمة لهاتين المحافظتين.وأشارت إلى أنها ستقوم بزيارة إلى محافظة بيت لحم للعمل على تدارك الأمور، ومنع تفاقم الإصابات وزيادتها.وأكدت وزيرة الصحة أن خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس هو وعي المواطن والتزامه بإجراءات الوقاية والسلامة، والالتزام بلبس الكمامة، وغسل اليدين بشكل دوري، والتباعد الاجتماعي، متمنية السلامة لأبناء شعبنا والخروج من الجائحة بأقل الأضرار.وزارت الكيلة جمعية الاتحاد النسائي العربي، حيث التقت رئيسة وأعضاء الجمعية ومدير مستشفى الاتحاد والطالبات اللواتي ترعاهن الجمعية بحضور نائب محافظ محافظة نابلس عنان الأتيرة وكادر من وزارة الصحة.