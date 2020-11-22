بريطانيا: لقاح "فايزر" ضد فيروس (كورونا) قد ينال الموافقة خلال أسبوع





من جهتها، أشارت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية في وقت لاحق إلى أن "لقاح (كورونا) من شركة (فايزر)" سيكلف البلاد 588 مليون جنيه إسترليني، وأن كلفة الجرعة، أغلى سبع مرات من جرعة لقاح جامعة أكسفورد الذي لم يعتمد بعد".



وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اعتبر مطلع الشهر الحالي، أنه "لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن إيجاد حل لقضية وباء فيروس (كورونا)، رغم التقدم الذي أعلنت عنه شركة (فايزر).



وقال: "يجب أن أشدد على أن هذه هي الأيام الأولى... الحل بات أقرب الآن، لكنه لا يزال بعيداً".





يشار إلى أن بريطانيا، حجزت مسبقا 40 مليون جرعة من لقاح شركتي (فايزر) و(بيونتيك)، والذي قد تتوفر عشرة ملايين جرعة منه قبل نهاية العام.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (تليغراف) البريطانية، أن اللقاح الذي تنتجه شركة (فايزر الأمريكية، قد يحصل على موافقة الجهات المختصة في بريطانيا في غضون أسبوع.وأشارت الصحيفة، إلى أن "السلطات المختصة في بريطانيا على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح شركتي (فايزر) و(بيونتيك)، مع إبلاغ دائرة الصحة الوطنية، بأن تكون جاهزة لإدارة توزيع الجرعات بحلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).