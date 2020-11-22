بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مدرستين وشعب صفية بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأحد، إغلاق مدرستين وشعب صفية لمدة 48 ساعة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن التربية والتعليم، قررت إغلاق مدرستي "الرواعين" شرق بيت لحم، بعد إصابة معلم، و"التحدي 5" لإصابة معلمة، والصف التاسع في مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم، لإصابة طالب، وصفي التوجيهي في مدرسة بنات تقوع الثانوية بعد إصابة طالبتين.



وأضافت المديرية، أن هذا الإجراء، يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشاره.