طالع: إجراءات "الداخلية" بغزة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية
غزة - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، ملخص إجراءات أجهزتها الشرطية، على المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال 24 ساعة الماضية.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، ملخص إجراءات أجهزتها الشرطية، على المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تحرير 288 مخالفة لمركبات؛ لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، بالإضافة إلى تحرير 53 مخالفة لمركبات، خرقت قرار خلال حظر التجول المسائي، وحجز 5 مركبات، أخرى تكررت مخالفتها.
كما أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيف 42 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، بالإضافة إلى إغلاق 27 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة.
وقالت: إنه تم توقيف 19 من أصحاب المحال والمنشآت، تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 87 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها، وإنهاء تسعة تجمعات مخالفة لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.
كما أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيف 42 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، بالإضافة إلى إغلاق 27 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة.
وقالت: إنه تم توقيف 19 من أصحاب المحال والمنشآت، تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 87 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها، وإنهاء تسعة تجمعات مخالفة لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.
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