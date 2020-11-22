طالع: إجراءات "الداخلية" بغزة بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تحرير 288 مخالفة لمركبات؛ لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، بالإضافة إلى تحرير 53 مخالفة لمركبات، خرقت قرار خلال حظر التجول المسائي، وحجز 5 مركبات، أخرى تكررت مخالفتها.



كما أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيف 42 مواطناً مخالفاً لحظر التجوال المسائي، بالإضافة إلى إغلاق 27 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة.



وقالت: إنه تم توقيف 19 من أصحاب المحال والمنشآت، تكررت مخالفاتهم، وتوقيع 87 تعهداً بحق آخرين بعدم تكرارها، وإنهاء تسعة تجمعات مخالفة لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.

غزة - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، ملخص إجراءات أجهزتها الشرطية، على المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال 24 ساعة الماضية.