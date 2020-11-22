معزياً بوفاة عريقات.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين

ملك البحرين والرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.



وقدّم الملك، للرئيس عباس، خلال الاتصال، التعازي بوفاة المناضل الكبير، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.