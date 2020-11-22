الخليل: لجان السلامة تُوجّه تنبيهاً شديداً لـ 8 منشآت غير ملتزمة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية أيام الجمعة والسبت والأحد في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتمت زيارة ومتابعة 270 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 262 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت تنبيهاً شديداً لـ 8 منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن