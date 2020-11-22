سلامة معروف: قرار الإغلاق الكامل بالقطاع مطروح ضمن إجراءات مواجهة الفيروس
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، مساء اليوم الأحد، أن قرار الإغلاق الكامل بالقطاع غير مستبعد، وهو مطروح ضمن الإجراءات المحددة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، مساء اليوم الأحد، أن قرار الإغلاق الكامل بالقطاع غير مستبعد، وهو مطروح ضمن الإجراءات المحددة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.
واستدرك في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى): "لكن يحكم هذا الإجراء مجموعة من المؤشرات، أهمها قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة".
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2849 عينة.
وأكدت الصحة في موجز التقرير اليومي، ارتفاع إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس منذ آذار/ مارس الماضي إلى 65 حالة وفاة.
وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/مارس إلى 14768 إصابة، منها 5517 حالة نشطة حالياً.
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