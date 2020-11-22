سلامة معروف: قرار الإغلاق الكامل بالقطاع مطروح ضمن إجراءات مواجهة الفيروس

واستدرك في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى): "لكن يحكم هذا الإجراء مجموعة من المؤشرات، أهمها قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع الحالات الحرجة".

وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2849 عينة.





وأكدت الصحة في موجز التقرير اليومي، ارتفاع إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس منذ آذار/ مارس الماضي إلى 65 حالة وفاة.



