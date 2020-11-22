خانيونس: لجنة الطورائ المركزية تُصدر قراراً بشأن مجمع ناصر الطبي

مجمع ناصر الطبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت لجنة الطورائ المركزية في خانيونس، اليوم الأحد، بأنه تقرر منع زيارة المرضى المدخلين في مجمع ناصر الطبي.



وأوضحت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بناءً على قرار وزارة الصحة، ومن أجل تعزيز إجراءات السلامة، فقد تقرر منع زيارة المرضى المدخلين في مجمع ناصر الطبي، والاقتصار على تواجد مرافق واحد فقط، مع كل حالة مرضية.