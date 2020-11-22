الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوت الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد ثلاثة مقدسيين ومواطنين آخرين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن البشيتي من طريق الواد في البلدة القديمة بالعاصمة

المحتلة.



وجاء اعتقال الشاب البشتيي بعد أشهر من الإفراج عنه إثر قضائه 10 أيام بالحجر المنزلي رغم أنه مصاب بالسكري.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فتيين من بلدة الطور في لقدس المحتلة واقتادتهما الى جهة غير معلومة.



وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، شابين قرب منطقة المسجد الإبراهيمي في الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مداخل ومحيط المسجد، اعتقلت الشابين وجردتهما من كلابسهما وألقتهما على الأرض في ظل أجواء البرد بحجة حيازتهما على سكين.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.



ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.



وبلغ عدد المعتقلين (384) معتقلا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356) اقتحاما، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388) حاجزا، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (360، 285، 234) انتهاكا على

التوالي.