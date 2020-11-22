بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مقر مديرية الداخلية لظهور إصابات بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء اليوم الأحد، إغلاق مقر مديرية الداخلية، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد، بأنه تقرر إغلاق مديرية الداخلية، من صباح غد الاثنين وحتى مساء الخميس المقبل، نظراً لظهور إصابات بين الموظفين.



وأضاف: أن هذا يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.