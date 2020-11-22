الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة والشمال لمدة 48 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال الإيجاز الخاص بفتح وإغلاق المساجد في ظل جائحة (كورونا)، عن إغلاق مسجدين في غزة والشمال مدة 48 ساعة، وإعادة افتتاح 3 مساجد في رفح وخانيونس اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الاثنين الموافق 23 / 11 / 2020م.
وقالت الأوقاف: "تقرر إغلاق مسجد النور والإيمان بحي النصر بمحافظة غزة، ومسجد الهدى بمدينة بيت لاهيا في محافظة الشمال نظرًا لاكتشاف حالات اصابة لدى بعض رواد المسجدين المذكورين".
وتابعت: "كما تقرر إعادة افتتاح مسجدي أبو هريرة في منطقة الزنة، وحمزة في منطقة خزاعة بمحافظة خانيونس، ومسجد أنس بن مالك في رفح الغربية بعد انتهاء مدة إغلاقها".
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال الإيجاز الخاص بفتح وإغلاق المساجد في ظل جائحة (كورونا)، عن إغلاق مسجدين في غزة والشمال مدة 48 ساعة، وإعادة افتتاح 3 مساجد في رفح وخانيونس اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الاثنين الموافق 23 / 11 / 2020م.
وقالت الأوقاف: "تقرر إغلاق مسجد النور والإيمان بحي النصر بمحافظة غزة، ومسجد الهدى بمدينة بيت لاهيا في محافظة الشمال نظرًا لاكتشاف حالات اصابة لدى بعض رواد المسجدين المذكورين".
وتابعت: "كما تقرر إعادة افتتاح مسجدي أبو هريرة في منطقة الزنة، وحمزة في منطقة خزاعة بمحافظة خانيونس، ومسجد أنس بن مالك في رفح الغربية بعد انتهاء مدة إغلاقها".
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