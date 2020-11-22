الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة والشمال لمدة 48 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خلال الإيجاز الخاص بفتح وإغلاق المساجد في ظل جائحة (كورونا)، عن إغلاق مسجدين في غزة والشمال مدة 48 ساعة، وإعادة افتتاح 3 مساجد في رفح وخانيونس اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الاثنين الموافق 23 / 11 / 2020م.



وقالت الأوقاف: "تقرر إغلاق مسجد النور والإيمان بحي النصر بمحافظة غزة، ومسجد الهدى بمدينة بيت لاهيا في محافظة الشمال نظرًا لاكتشاف حالات اصابة لدى بعض رواد المسجدين المذكورين".



وتابعت: "كما تقرر إعادة افتتاح مسجدي أبو هريرة في منطقة الزنة، وحمزة في منطقة خزاعة بمحافظة خانيونس، ومسجد أنس بن مالك في رفح الغربية بعد انتهاء مدة إغلاقها".