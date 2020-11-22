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"المعابر والحدود" بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون

"المعابر والحدود" بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، عن حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون/إيرز لليوم الأحد.

وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حصيلة المغادرين 66 مغادراً، وحصيلة القادمين 47 قادماً، فيما الحصيلة الكلية للقادمين 113 مواطناً.

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