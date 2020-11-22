"المعابر والحدود" بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
كشف هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، عن حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون/إيرز لليوم الأحد.
كشف هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، عن حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون/إيرز لليوم الأحد.
وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حصيلة المغادرين 66 مغادراً، وحصيلة القادمين 47 قادماً، فيما الحصيلة الكلية للقادمين 113 مواطناً.
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