"المعابر والحدود" بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون



وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حصيلة المغادرين 66 مغادراً، وحصيلة القادمين 47 قادماً، فيما الحصيلة الكلية للقادمين 113 مواطناً.





رام الله - دنيا الوطنكشف هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، عن حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون/إيرز لليوم الأحد.