"الصحة" بغزة: الحالة الصحية للنائبين الأسطل والنجار مستقرة

يونس الأسطل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد عن تطورات الحالة الصحية، للنائبين يونس الأسطل، وخمس النجار، المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حالتهما مستقرة، وتحت الرعاية الطبية في مستشفى غزة الأوروبي.