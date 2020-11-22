"الصحة" بغزة: الحالة الصحية للنائبين الأسطل والنجار مستقرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد عن تطورات الحالة الصحية، للنائبين يونس الأسطل، وخمس النجار، المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حالتهما مستقرة، وتحت الرعاية الطبية في مستشفى غزة الأوروبي.
كشفت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد عن تطورات الحالة الصحية، للنائبين يونس الأسطل، وخمس النجار، المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.
وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حالتهما مستقرة، وتحت الرعاية الطبية في مستشفى غزة الأوروبي.
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