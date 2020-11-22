عاجل

  • ترمب يقول إنه يتطلع للعمل مع إيطاليا خلال رئاستها لمجموعة 20 في عام 2021

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعثر على عبوتين ناسفتين على مدخل قرية المغير

الاحتلال يعثر على عبوتين ناسفتين على مدخل قرية المغير
رام الله - دنيا الوطن
عثرت قوات الاحتلال اليوم الأحد على عبوتين ناسفتين بالقرب من بلدة المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت قناة "كان" العبرية بأنه تم العثور على العبوتين الناسفتين صباح اليوم، وكانتا معدتان للتفجير في جنود الاحتلال الذين يسلكون إحدى الطرق قرب قرية المغير.

وشهد محيط القرية منذ ساعات الصباح حالة استنفار أمني احتلالي وانتشار لقوات عسكرية. 

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن العبوتين عثر عليهما على جانب طريق ترابي مؤدي للشارع الالتفافي رقم 458 شمال قرية المغير خلال نشاط لجنود الاحتلال الساعة العاشرة صباحاً.

وأضافت" إن خبراء المتفجرات في جيش الاحتلال فجروا العبوتين تحت السيطرة".
 
ويذكر أن ذات المنطقة شهدت تنفيذ خلية سلواد القسامية عملية فدائية في 29/8/2003.

ونفذ العملية المجاهدان القساميان أحمد النجار وفرح حامد بإطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر.

وتقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 22 كم منها، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.

 ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل قرية المغير تماما بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية التهمت مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

أخبار ذات صلة

لمدة 48 ساعة.. قرارٌ بإغلاق دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة

لمدة 48 ساعة.. قرارٌ بإغلاق دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال غزة

خانيونس: لجنة الطورائ المركزية تُصدر قراراً بشأن مجمع ناصر الطبي

خانيونس: لجنة الطورائ المركزية تُصدر قراراً بشأن مجمع ناصر الطبي

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس والخليل

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مقر مديرية الداخلية لظهور إصابات بفيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مقر مديرية الداخلية لظهور إصابات بفيروس (كورونا)

الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة والشمال لمدة 48 ساعة

الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة والشمال لمدة 48 ساعة

&#34;المعابر والحدود&#34; بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون

"المعابر والحدود" بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون

فهد سليمان: العودة للتنسيق الأمني زرعت عوائق بطريق استكمال الحوار ومتطلبات نجاحه

فهد سليمان: العودة للتنسيق الأمني زرعت عوائق بطريق استكمال الحوار ومتطلبات نجاحه

&#34;الأوقاف&#34;: إغلاق مسجديْن بمحافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة

"الأوقاف": إغلاق مسجديْن بمحافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس والخليل

الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة والشمال لمدة 48 ساعة

الأوقاف تُغلق مسجدين بغزة والشمال لمدة 48 ساعة

&#34;المعابر والحدود&#34; بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون

"المعابر والحدود" بغزة تكشف حركة تنقل القادمين والمغادرين من المواطنين عبر معبر بيت حانون

فهد سليمان: العودة للتنسيق الأمني زرعت عوائق بطريق استكمال الحوار ومتطلبات نجاحه

فهد سليمان: العودة للتنسيق الأمني زرعت عوائق بطريق استكمال الحوار ومتطلبات نجاحه

&#34;الأوقاف&#34;: إغلاق مسجديْن بمحافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة

"الأوقاف": إغلاق مسجديْن بمحافظتي غزة والشمال لمدة 48 ساعة

&#34;الصحة&#34; بغزة: الحالة الصحية للنائبين الأسطل والنجار مستقرة

"الصحة" بغزة: الحالة الصحية للنائبين الأسطل والنجار مستقرة

الاحتلال يعثر على عبوتين ناسفتين على مدخل قرية المغير

الاحتلال يعثر على عبوتين ناسفتين على مدخل قرية المغير

قوات الاحتلال تعتقل شابين قرب الحرم الإبراهيمي

قوات الاحتلال تعتقل شابين قرب الحرم الإبراهيمي

منوعات

شاهد: معلومات لا تعرفها عن بطلة (الهيبة)

شاهد: معلومات لا تعرفها عن بطلة (الهيبة)

شاهد: نسرين طافش تستعرض نفسها بالطائرة وتُقلد ياسمين صبري

شاهد: نسرين طافش تستعرض نفسها بالطائرة وتُقلد ياسمين صبري

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري&#34;إحنا الجمال والجدعنة&#34;

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري"إحنا الجمال والجدعنة"

شاهد: أحدث ظهور لصاحبة الرداء الأبيض نجلاء فتحي

شاهد: أحدث ظهور لصاحبة الرداء الأبيض نجلاء فتحي

&#34;انتي الأخيرة&#34;..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

"انتي الأخيرة"..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: كريم عبد العزيز&#34;اتربيت بالشبشب&#34;..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: كريم عبد العزيز"اتربيت بالشبشب"..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد.. محمد رمضان بعد صورته مع المغني الإسرائيلي: فلسطين نمبر وان

شاهد.. محمد رمضان بعد صورته مع المغني الإسرائيلي: فلسطين نمبر وان

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

عربي

بعد انخفاضٍ أمس.. الأردن يعود لتسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات بفيروس (كورونا)

بعد انخفاضٍ أمس.. الأردن يعود لتسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات بفيروس (كورونا)

طيران الإمارات تعلن موعد وصول أول شحنة من لقاح (كورونا)

طيران الإمارات تعلن موعد وصول أول شحنة من لقاح (كورونا)

خلفا للراحل وليد المعلم.. الأسد يصدر مرسوما بتسمية وزير جديد للخارجية السورية

خلفا للراحل وليد المعلم.. الأسد يصدر مرسوما بتسمية وزير جديد للخارجية السورية

السعودية تُعدل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

السعودية تُعدل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور