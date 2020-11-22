الاحتلال يعثر على عبوتين ناسفتين على مدخل قرية المغير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عثرت قوات الاحتلال اليوم الأحد على عبوتين ناسفتين بالقرب من بلدة المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت قناة "كان" العبرية بأنه تم العثور على العبوتين الناسفتين صباح اليوم، وكانتا معدتان للتفجير في جنود الاحتلال الذين يسلكون إحدى الطرق قرب قرية المغير.



وشهد محيط القرية منذ ساعات الصباح حالة استنفار أمني احتلالي وانتشار لقوات عسكرية.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن العبوتين عثر عليهما على جانب طريق ترابي مؤدي للشارع الالتفافي رقم 458 شمال قرية المغير خلال نشاط لجنود الاحتلال الساعة العاشرة صباحاً.



وأضافت" إن خبراء المتفجرات في جيش الاحتلال فجروا العبوتين تحت السيطرة".



ويذكر أن ذات المنطقة شهدت تنفيذ خلية سلواد القسامية عملية فدائية في 29/8/2003.



ونفذ العملية المجاهدان القساميان أحمد النجار وفرح حامد بإطلاق الرصاص على سيارة للمستوطنين مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر.



وتقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله وعلى بعد 22 كم منها، كما تقع معظم أراضيها من الناحية الشرقية في منطقة العزل الشرقية والتي كان الاحتلال قد أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة منذ احتلاله للضفة.



ونصب الاحتلال بوابة حديدية تعزل قرية المغير تماما بإغلاقها، كما أن الطرق الالتفافية والاستيطانية التهمت مساحات واسعة من أراضي المواطنين.