"الداخلية" بغزة: 4 مصابين بفيروس (كورونا) خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، إن أربعة مصابين بفيروس (كورونا)، خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية.





وأفادت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأنها أوقفت أربعة مصابين بالفيروس وثمانية مخالطين خرقوا إجراءات الحجر المنزلي خلال 24 ساعة الماضية.





وأضافت: أنها أحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

رام الله - دنيا الوطن