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دولي

شاهد: لحظة انقلاب دبابة إسرائيلية بقاعدة عسكرية بغور الأردن

شاهد: لحظة انقلاب دبابة إسرائيلية بقاعدة عسكرية بغور الأردن
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر انقلاب دبابة للجيش الإسرائيلي، في قاعدة عسكرية بمنطقة غور الأردن. 

ويظهر المقطع لحظة انقلاب الدبابة، أثناء محاولة نقلها على شاحنة في الأغوار، حيث كادت أن تؤدي إلى كارثة كبيرة.

ووفق القناة، فإنه لم يصب أحد، فيما فتح الجيش تحقيقاً في الحادث.


 



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