قوات الاحتلال تعتقل شابين قرب الحرم الإبراهيمي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مداخل ومحيط الحرم الإبراهيمي، اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).