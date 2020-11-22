طالع: تحديث للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) بمحافظة غزة لليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم السبت، تسجيل نحو 684 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح اليوم السبت، تسجيل نحو 684 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع، خلال 24 ساعة الماضية.
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