قلقيلية: تسجيل حالة وفاة و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





وكان المتوفى يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب مع جلطة قلبية وسرطان البروستات.



وبلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم 35 إصابة من المخالطين، فيما تم تسجيل تعافي 19 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا).



ووصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 22/11/2020 هي 252 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الأحد، وفاة المواطن خضر علي خضر عباس، (79 عاماً)، من بلدة كفر قدوم، في مستشفى د. درويش نزال في قلقيلية متأثراً بإصابته من فيروس (كورونا).