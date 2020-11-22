بعد انخفاضٍ أمس.. الأردن يعود لتسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

عاد الأردن اليوم الأحد، لتسجيل أرقام عالية بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجیل 5268 إصابة جدیدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، مقارنة بنحو 3000 إصابة تم تسجيلها أمس السبت.



كما رصدت الوزارة 64 حالة وفاة، بفيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة، إلى 2236 حالة وفاة، والاصابات إلى (183.429) حالة.



وبينت أنه بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 249 حالة، فيما غادرت 212 حالة المستشفيات بعد شفائها.