القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً وزوجته من البلدة القديمة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، مواطناً وزوجته من البلدة القديمة بالقدس، واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف.



وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت المقدسي أحمد أبو غزالة وزوجته من منزلهما في منطقة باب حطة بالقدس القديمة واقتادتهما للتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).