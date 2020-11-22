سلفيت: تعليق الدوام في إحدى المدراس لمدة 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأحد، قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة.
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الأحد، قراراً بشأن إحدى المدارس في المحافظة.
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في المحافظة تقرر تعليق الدوام في مدرسة بنات بروقين الثانوية من صباح اليوم الأحد ولمدة 24 ساعة لفحص الكادر وتعقيم المدرسة وتحديد المخالطين.
التعليقات