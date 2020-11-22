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شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يختطفون فتىً من بيت دجن

رام الله - دنيا الوطن
اختطفت مجموعة من المستوطنين مساء اليوم الأحد، فتىً فلسطينياً من بلدة بيت دجن شرق نابلس أثناء تواجده بالقرب من خيمة الاعتصام المنصوبة على أراضي القرية المهددة بالمصادرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين قاموا باختطاف الفتى نور الدين رياض مشعطي من المنطقة الشمالية الشرقية القريبة من البؤرة الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين في البلدة.

وذكرت المصادر بأن العشرات من أهالي القرية نجحوا في تحرير الفتى بعد أن هرعوا إلى المنطقة تلبية لنداءات انطلقت عبر مكبرات الصوت في المساجد لتخليص الفتى من أيدي المستوطنين.

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