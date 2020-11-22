مستوطنون يضعون بيوتاً متنقلة شمال بلدة بورين











رام الله - دنيا الوطنوضع مستوطنون ظهر اليوم الأحد، بيوتاً متنقلة "كرفانات" في أراضي قرية بورين جنوب نابلس.وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، أن شاحنة كبيرة كانت تقل عددا من البيوت المتنقلة "الكرفانات" وصلت ظهر اليوم الى أراض تقع شمال قرية بورين.وأشار دغلس إلى أن المنطقة التي تم إنزال الكرفانات فيها هي منطقة قريبة من مستوطنة (براخا).