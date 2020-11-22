مصرع مواطن في حادث سير غرب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

لقي اليوم مواطن يبلغ من العمر (25 عاماً) من سكان بلدة ترقوميا غربي الخليل مصرعه، إثر حادث سير وقع على الشارع الالتفافي قرب البلدة.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن تصادم ثلاث مركبات تقل عمالا عن طريق معبر ترقوميا غربي الخليل الأمر الذي تسبب بإصابة خمسة مواطنين بجروح نقلوا جميعا إلى مشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج حيث وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.



وأضاف: بأن الأطباء في المستشفى الأهلي قد أعلنوا عن وفاة المصاب الذي تعرض لإصابة خطيرة متأثرا بجراحه، فيما باشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق في الحادث وإبلاغ النيابة العامة.