قيادي بـ "حماس" يعلق على الارتفاع الكبير لعدد إصابات فيروس (كورونا) بالقطاع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم، اليوم الأحد، أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة خطيرة وصعبة جدا في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ (14 عاما).



وقال في تصريحات لقناة (الغد)، إن وزارة الصحة، بغزة، بحاجة إلى أكثر من محطة جهاز توليد للأكسجين وأكثر من 50 جهازاً تنفسياً اصطناعياً، لمواجهة فيروس (كورونا) في القطاع المحاصر منذ 14 عاما.



وأوضح أن القطاع الصحي في القطاعن يصطدم بعقبتين في مواجهة فيروس (كورونا)، أولهما كيفية شراء هذه الاحتياجات في ظل تصاعد وتيرة الإصابات بالفيروس ودخول أعداد كبيرة من المصابين للمستشفيات.



وتابع: "العقبة الثانية مماطلة الطرف الاسرائيلي في إدخال احتياجات القطاع من الأدوية لمواجهة (كورونا)".



وقال نعيم: "نحن على تواصل مع العديد مع المؤسسات الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني بشكل عام والمعنية بالشأن الإنساني والصحي بشكل خاص للمساعدة في هذا المجال وفي كثير من الأحيان يصطدمون بالحجج الإسرائيلية الواهية مثل الأمن أو الإجراءات المطلوبة لإدخال الادوات الطبية".



وأوضح نعيم أن "رصيد الأدوية حوالي 42 %، والباقي من قائمة الأدوية رصيدها صفر، وحوالي 62% من قائمة مستهلكات المختبرات رصيدها صفر بالتالي نحن نتحدث عن وضع كارثي في المجال الصحي".