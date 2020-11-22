ضبط 7 كغم مواد يشتبه أن تكون مخدرة بضواحي القدس





وقالت الشرطة إن هذه المواد يملكها أحد أبرز تجار المخدرات المقبوض عليه في منطقة شمال مدينة القدس المحتلة.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن قوة من شرطة مكافحة المخدرات ومركز شرطة الرام تحركت لتفتيش المركبة بعد اعتراف شخص مقبوض عليه لدى شرطة مكافحة المخدرات بوجود مواد مخدرة داخلها.





وضبطت الشرطة 58 بلاطة من مادة بنية اللون يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 5 كغم و 542 غم، و 113 حبة يشتبه ان تكون حبوب مخدرة من نوع اكستازي، مادة خضراء اللون يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المخدرة بلغ وزنها 1 كغم و701.6 غم.











وأضاف: أن الشرطة تحفظت على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة فجر اليوم ما يقارب 7 كغم من مواد يشتبه أن تكون مخدرة من نوع الحشيش والقنب الهندي وحبوب الاكستازي في مركبة تستخدم كمخزن لها.