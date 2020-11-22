الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية بطولكرم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد تمكنت الشرطة من القبض على المطلوبين.



وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.



هذا وتدعو الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على المواطن والمجتمع.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على 27 مطلوباً للعدالة وضبطت 24 مركبة غير قانونية في طولكرم.