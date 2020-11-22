شؤون فلسطينية

قلقيلية: الشرطة والأجهزة الأمنية تفض 11 تجمعاً لحفل زفاف وبيت عزاء

قلقيلية: الشرطة والأجهزة الأمنية تفض 11 تجمعاً لحفل زفاف وبيت عزاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة 11 تجمعاً لحفل زفاف و بيت عزاء واحد، وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات في محافظة قلقيلية.

و ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذا لقانون الطوارئ و بعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة 11 حفل زفاف، وفتح بيت عزاء واحد فوراً، تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى أماكن التجمعات وفضتها وتفريق جميع المواطنين.

وأضافت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا .

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