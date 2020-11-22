"الصحة العالمية": المنظومة الصحية بقطاع غزة لن تصمد لأكثر من أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد إنها تقوم بتسهيل إدخال أي معدات وأجهزة طبية لمواجهة فيروس (كورونا)، وكان آخرها إدخال 15 جهازاً تنفسياً إلى القطاع.



وقال مدير مكتب المنظمة بغزة، عبد الناصر صبح، في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): إن زيادة أعداد المصابين خلال الأسبوع المنصرم مقلقة جداً، لأن فيها استنزاف لقدرات المنظومة الصحية الموجودة في قطاع غزة.



وأضاف: أنه إذا استمرت الزيادة في أعداد الإصابات فإن المنظومة الصحية لن تصمد لأكثر من أسبوعين.



وتابع صبح: أن قطاع غزة يسجل ما بين 25% إلى 30% من العينات الإيجابية، و"هذا مؤشر خطير يدل على استهتار المواطن وعدم وعيه بإجراءات السلامة والوقاية".



وشدد على أن الإغلاق الشامل سواءً بالمناطق الحمراء أو بالمحافظات هو قرار الحكومة فقط، لكن الإغلاق وتقليل الحركة يؤدي إلى تقليل منحنى الإصابات ويزيد من كفاءة المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة.



وأضاف مدير مكتب الصحة العالمية بغزة، أن اللقاحات العلاجية لن تصل قطاع غزة قبل شهر تموز/يوليو، آب/أغسطس القادم.



وأشار صبح إلى الوضع الوبائي بغزة "صعب جدًا"، وهذا يتطلب التزامًا جادًا من المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)، واتباع جميع التعليمات والأمن والسلامة.