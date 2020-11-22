طيران الإمارات تعلن موعد وصول أول شحنة من لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن نائب رئيس دائرة الشحن في شركة "طيران الإمارات" نبيل سلطان، أن الناقلة تجري محادثات مع أكثر من 12 شركة للصناعات الدوائية في العالم حول نقل لقاح (كورونا).



وقال سلطان في لقاء عقد عن بعد مع وسائل الإعلام: "إن أولى الشحنات الخاصة باللقاح ستصل إلى منشآت الشركة في دولة الإمارات في منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "مسؤولية الشركة تتمثل في نقل وتوصيل اللقاح بالتنسيق والتعاون مع الشركات المصنعة، بما فيها شركات فايزر وبيونتيك، فضلا عن شركة مودرنا".



ولفت إلى أن الشركة تجري محادثات مع مصنعي اللقاح لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة ونقل اللقاح انطلاقا من دبي إلى دول العالم.



وبين سلطان، أن "الشركة الناقلة ستزيد من السعة الاستيعابية لأسطولها المخصص لعمليات الشحن الجوي خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب الكبير، خصوصا مع بداية العام الجديد".