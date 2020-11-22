خلفا للراحل وليد المعلم.. الأسد يصدر مرسوما بتسمية وزير جديد للخارجية السورية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، ثلاثة مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية، وبشار الجعفري نائبا له.



وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتأتي تعيينات الأسد الجديدة بعد إعلان دمشق الاثنين الماضي عن وفاة وليد المعلم، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.