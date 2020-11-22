داخلية غزة تعلن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح وتصدر تنويهاً لأصحاب الجوازات الحديثة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، كشف بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري، خلال أيام فتحه استثنائيا من الثلاثاء حتى الخميس.وأشارت الوزارة في تصريح نشر على موقعها الالكتروني، مساء اليوم الأحد، أن عملية سفر المواطنين ستتم وفق عدة تعليمات، وهي كالتالي:1. السفر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020: سيكون للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المرفق، وعليهم التواجد يوم الثلاثاء الساعة 4:00 فجرًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم، كما عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا يوم غد الإثنين من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، كلّ في محافظته، والمراكز هي:- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.- محافظة غزة: مركز الشاطئ.- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.2. المسافرون في الحافلات (من الخامسة حتى الثامنة): عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا يوم الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المذكورة في المحافظات، وعليهم انتظار إعلان موعد سفرهم.3. المسافرون في الحافلات (من التاسعة حتى الحادية عشرة): عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا يوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المذكورة في المحافظات، وعليهم انتظار إعلان موعد سفرهم.4. يرجى من جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي.5. ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.في سياق ذي صلة، أصدرت الوزارة تنويهاً للمسافرين من أصحاب جوازات السفر الصدارة حديثاً، مؤكدة أن عليهم التوجه فورا لتحديثها لدى أقرب إدارة جوازات تابعة لمديرية الداخلية، كل في منطقته.وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس السبت، أنه سيتم فتح معبر رفح البرين جنوبي قطاع غزة، مدة ثلاثة أيام، امام المسافرين، بكلا الاتجاهين، بدءاً من الثلاثاء حتى الخميس.