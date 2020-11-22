التنمية بغزة: صرف دفعة جديدة من تبرعات حملة "عيلة واحدة " يوم الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، صرف دفعة جديدة من التبرعات "عيلة واحدة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020



وأوضحت الوزارة، في تصريح لها، أن عملية الصرف، ستتم بحسب كشف الأسماء الذي تم اعتماده من الوزارة، وسيتم ابلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.