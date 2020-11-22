التنمية بغزة: صرف دفعة جديدة من تبرعات حملة "عيلة واحدة " يوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، صرف دفعة جديدة من التبرعات "عيلة واحدة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
وأوضحت الوزارة، في تصريح لها، أن عملية الصرف، ستتم بحسب كشف الأسماء الذي تم اعتماده من الوزارة، وسيتم ابلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.
أعلنت وزارة التنمية الإجتماعية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، صرف دفعة جديدة من التبرعات "عيلة واحدة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
وأوضحت الوزارة، في تصريح لها، أن عملية الصرف، ستتم بحسب كشف الأسماء الذي تم اعتماده من الوزارة، وسيتم ابلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.
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