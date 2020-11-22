دولي

نتنياهو: الحكومة ستصادق على إلغاء التأشيرات بين إسرائيل والإمارات

نتنياهو: الحكومة ستصادق على إلغاء التأشيرات بين إسرائيل والإمارات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: إن الحكومة ستصادق اليوم على الإعفاء من تأشيرات الدخول بين إسرائيل والإمارات.

وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فقد كان الطرفان قد وقعا اتفاقية الإعفاء المتبادل للمسافرين بين البلدين من التأشيرات، واتفاقات أخرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران.

ومن أبرز الوثائق الموقع عليها أيضًا، اتفاق تسيير الرحلات الجوية بينهما، حيث من المخطط إطلاق عشرات الرحلات المنتظمة لطائرات الركاب والنقل أسبوعيًا بين أبو ظبي وتل أبيب.

وأشار نتنياهو إلى أن زيارة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني لمقره الرسمي في القدس "تمثل تغيرًا عظيمًا".

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