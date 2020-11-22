لجنة الطورائ بمحافظة غزة: تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المسجد بالمحافظة، وذلك خلال الدورة الأولى.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).