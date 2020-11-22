شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 16 حالة وفاة و1560 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 16 حالة وفاة و1560 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 84.30%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.86%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية (مواطن 59 عاماً من محافظة طولكرم، و3 مواطنين 54، 70، 72 عاماً من محافظة رام الله والبيرة، ومواطن 75 عاماً من محافظة نابلس، ومواطن 82 عاماً من ضواحي القدس، و3 مواطنين 54، 72، 77 من محافظة أريحا والأغوار، و3 مواطنين 78، 85، 89 عاماً من محافظة الخليل، مواطن 79 عاماً من محافظة قلقيلية)، و3 حالات وفاة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 279 حالات في الضفة الغربية (الخليل 46، جنين 23، نابلس 47، طولكرم 9، سلفيت 13، قلقيلية 33، بيت لحم 109، طوباس 7، رام الله والبيرة 148، أريحا 3)، قطاع غزة 200، مدينة القدس 146.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1560 إصابة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (81)، محافظة نابلس (173)، محافظة بيت لحم (69)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة رام الله والبيرة (132)، جنين (73)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (19)، طولكرم (45)، طوباس (44)، قطاع غزة (684)، ضواحي القدس (17)، مدينة القدس (170).

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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