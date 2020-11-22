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السعودية تُعدل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

السعودية تُعدل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس الوزراء السعودي، على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء براً، أو بحراً، أو جواً، بالنسبة للكلفة والوقت.

ويأتي ذلك، في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة، حيث يقضي التعديل الجديد، بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

وأشارت صحيفة (أم القرى) السعودية الرسمية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتكون بالنص الآتي:

ـ تأشيرة المرور للزيارة، جواً، أو بحراً، أو براً، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.

ـ تأشيرة المرور للزيارة، جواً، أو بحراً، أو براً، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.

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