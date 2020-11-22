شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)





غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.وبحسب الخارطة الوبائية التي نشرتها وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى 14768 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل ثلاث وفيات، و684 إصابة جديدة بالفيروس.