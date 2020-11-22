شؤون فلسطينية

معروف: قرار الإغلاق التام تُحدده وزارة الصحة.. ومنحنى الإصابات يدعو للقلق

معروف: قرار الإغلاق التام تُحدده وزارة الصحة.. ومنحنى الإصابات يدعو للقلق
رام الله - دنيا الوطن
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن قرار الإغلاق التام، يتم تحديده من قبل وزارة الصحة في قطاع غزة، في حال وصلت لعدم القدرة على التعامل مع المصابين، وفور صدوره، لا وجود لاجتهادات أخرى أمام الإغلاق.

وقال معروف لإذاعة (صوت القدس)، اليوم الأحد: "إن قرار الإغلاق التام، لن يقضي على الفيروس بنسبة كبيرة، كما أن الإغلاق التام، يشكل ضغطاً على الوضع المجتمعي في ظل وضع اقتصادي سيئ".

وأشار إلى أن منحنى تسجيل الإصابات يدعو للقلق، وبالتالي يجب الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، منوهاً إلى أن الواقع للحالة الوبائية غير مستقر، ويتم متابعته من اللجان الطبية، حيث إن كل الجهات الحكومية، تعمل بتوصيات من وزارة الصحة.

وفي السياق، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "ما يحدد الإجراءات والقرارات، حول منحنى فيروس (كورونا)، هو بروتوكول عمل تتعامل معه دول العالم، حددته منظمة الصحة العالمية".

وأوضح، أن وزارة الصحة، اجتهدت لافتتاح العديد من أقسام العناية المركزة في مستشفيات أخرى للتعامل مع المصابين في حال ازدياد أعداد المصابين بالفيروس.

وأشار معروف، إلى أن المنظومة الصحية، لا زالت تتعامل مع واقع الإصابات، وفي حال كان هناك مؤشر خطر، سيتم اختيار القرار المناسب؛ لتحقيق الأثر الطبي المطلوب.

وقال: "هناك متابعة ميدانية يومية، يتم من خلالها اتخاذ إجراءات بحق منشآت وأشخاص، كان لها أثر نسبي بعدم التزام المواطنين ببعض الإجراءات الوقائية".

أخبار ذات صلة

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

حماس: تحميل الاحتلال المسؤولية لـ(حماس) عما يجري هو خلق مبررات للاستمرار بالعداون

حماس: تحميل الاحتلال المسؤولية لـ(حماس) عما يجري هو خلق مبررات للاستمرار بالعداون

بعد التصعيد الأخير.. غانتس يُوجه رسالة تهديد لحركة (حماس) وسكان القطاع.. ماذا قال؟

بعد التصعيد الأخير.. غانتس يُوجه رسالة تهديد لحركة (حماس) وسكان القطاع.. ماذا قال؟

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية رحبت بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام

حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية رحبت بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان

أبو ظريفة: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال

أبو ظريفة: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال

سلطة الأراضي: الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين والمهجرين قسرياً من القدس

سلطة الأراضي: الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين والمهجرين قسرياً من القدس

الاحتلال يُداهم خربة يرزا في الأغوار ويُصور مساكن المواطنين

الاحتلال يُداهم خربة يرزا في الأغوار ويُصور مساكن المواطنين

منوعات

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري&#34;إحنا الجمال والجدعنة&#34;

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري"إحنا الجمال والجدعنة"

شاهد: أحدث ظهور لصاحبة الرداء الأبيض نجلاء فتحي

شاهد: أحدث ظهور لصاحبة الرداء الأبيض نجلاء فتحي

&#34;انتي الأخيرة&#34;..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

"انتي الأخيرة"..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: كريم عبد العزيز&#34;اتربيت بالشبشب&#34;..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: كريم عبد العزيز"اتربيت بالشبشب"..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد.. محمد رمضان بعد صورته مع المغني الإسرائيلي: فلسطين نمبر وان

شاهد.. محمد رمضان بعد صورته مع المغني الإسرائيلي: فلسطين نمبر وان

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

أحمد حلمي يسخر من زوجته..&#34;وبقيت لبانة على كل لسان&#34;

أحمد حلمي يسخر من زوجته.."وبقيت لبانة على كل لسان"

عربي

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر