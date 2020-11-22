معروف: قرار الإغلاق التام تُحدده وزارة الصحة.. ومنحنى الإصابات يدعو للقلق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن قرار الإغلاق التام، يتم تحديده من قبل وزارة الصحة في قطاع غزة، في حال وصلت لعدم القدرة على التعامل مع المصابين، وفور صدوره، لا وجود لاجتهادات أخرى أمام الإغلاق.



وقال معروف لإذاعة (صوت القدس)، اليوم الأحد: "إن قرار الإغلاق التام، لن يقضي على الفيروس بنسبة كبيرة، كما أن الإغلاق التام، يشكل ضغطاً على الوضع المجتمعي في ظل وضع اقتصادي سيئ".



وأشار إلى أن منحنى تسجيل الإصابات يدعو للقلق، وبالتالي يجب الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، منوهاً إلى أن الواقع للحالة الوبائية غير مستقر، ويتم متابعته من اللجان الطبية، حيث إن كل الجهات الحكومية، تعمل بتوصيات من وزارة الصحة.



وفي السياق، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "ما يحدد الإجراءات والقرارات، حول منحنى فيروس (كورونا)، هو بروتوكول عمل تتعامل معه دول العالم، حددته منظمة الصحة العالمية".



وأوضح، أن وزارة الصحة، اجتهدت لافتتاح العديد من أقسام العناية المركزة في مستشفيات أخرى للتعامل مع المصابين في حال ازدياد أعداد المصابين بالفيروس.



وأشار معروف، إلى أن المنظومة الصحية، لا زالت تتعامل مع واقع الإصابات، وفي حال كان هناك مؤشر خطر، سيتم اختيار القرار المناسب؛ لتحقيق الأثر الطبي المطلوب.



وقال: "هناك متابعة ميدانية يومية، يتم من خلالها اتخاذ إجراءات بحق منشآت وأشخاص، كان لها أثر نسبي بعدم التزام المواطنين ببعض الإجراءات الوقائية".