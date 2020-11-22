شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نائب المدير العام لأوقاف القدس، الشيخ الدكتور ناجح بكيرات.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشيخ بكيرات للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وأبعدته سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 6 أشهر مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويذكر، أن الدكتور ناجح بكيرات، أسير محرر، اعتقل مرات عديدة، لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة عدة مرات، ويواجه مضايقات مستمرة من قوات الاحتلال.

ويأتي اعتقال الشيخ بكيرات، ضمن هجمة إسرائيلية، تصاعدت في الآونة الأخيرة، باستهداف موظفي المسجد الأقصى المبارك، وخاصة التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية والحراس.

وسبق، أن اعتقلت قوات الاحتلال، وزير شؤون القدس المحتلة السابق، المهندس خالد أبو عرفة، بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابراتها، كما وأبعدت الشيخ عصام عميرة عن الأقصى، ومدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى، الناشط رضوان عمرو عن البلدة القديمة المسجد الأقصى، وكل الطرق المؤدية إليه، لمدة 6 أشهر.

ويستهدف الاحتلال، موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

ويواجه المقدسيون الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

كما وأبعدت قوات الاحتلال (17) مواطناً عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

معروف: قرار الإغلاق التام تُحدده وزارة الصحة.. ومنحنى الإصابات يدعو للقلق

معروف: قرار الإغلاق التام تُحدده وزارة الصحة.. ومنحنى الإصابات يدعو للقلق

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

حماس: تحميل الاحتلال المسؤولية لـ(حماس) عما يجري هو خلق مبررات للاستمرار بالعداون

حماس: تحميل الاحتلال المسؤولية لـ(حماس) عما يجري هو خلق مبررات للاستمرار بالعداون

بعد التصعيد الأخير.. غانتس يُوجه رسالة تهديد لحركة (حماس) وسكان القطاع.. ماذا قال؟

بعد التصعيد الأخير.. غانتس يُوجه رسالة تهديد لحركة (حماس) وسكان القطاع.. ماذا قال؟

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية رحبت بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام

حسين الشيخ: القيادة الفلسطينية رحبت بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

نادي الأسير: الاحتلال يُواصل اعتقال ثلاثة أشقاء من مخيم العروب أحدهم إصابته بليغة

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

الأسير المريض بالسرطان نضال أبو عاهور قد يلقى مصير الأسير أبو وعر

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

وفاة شاب بصعقة كهربائية في قلقيلية

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان

الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان

أبو ظريفة: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال

أبو ظريفة: التصعيد الإسرائيلي على شعبنا إرهاب منظم تمارسه دولة الاحتلال

سلطة الأراضي: الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين والمهجرين قسرياً من القدس

سلطة الأراضي: الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين والمهجرين قسرياً من القدس

الاحتلال يُداهم خربة يرزا في الأغوار ويُصور مساكن المواطنين

الاحتلال يُداهم خربة يرزا في الأغوار ويُصور مساكن المواطنين

منوعات

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

شاهد: دنيا بطمة من غرفة الولادة..وزوجها يقص الحبل السري

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري&#34;إحنا الجمال والجدعنة&#34;

زوجة الفيشاوي تدافع عن ياسمين صبري"إحنا الجمال والجدعنة"

شاهد: أحدث ظهور لصاحبة الرداء الأبيض نجلاء فتحي

شاهد: أحدث ظهور لصاحبة الرداء الأبيض نجلاء فتحي

&#34;انتي الأخيرة&#34;..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

"انتي الأخيرة"..محمد عطية يروي قصة ارتباطه بخطيبته ميرنا الهلباوي

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: تحدي (11 ثانية) ينتشر بين الفنانين ..آيتن عامر وكريم فهمي وكلمات سريانية

شاهد: كريم عبد العزيز&#34;اتربيت بالشبشب&#34;..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد: كريم عبد العزيز"اتربيت بالشبشب"..ويبدأ تصوير (الإختيار2)

شاهد.. محمد رمضان بعد صورته مع المغني الإسرائيلي: فلسطين نمبر وان

شاهد.. محمد رمضان بعد صورته مع المغني الإسرائيلي: فلسطين نمبر وان

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

شاهد: الفنان المصري محمد رمضان بصحبة مطرب إسرائيلي شهير في دبي

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

صورة نادرة لفيروز من زفافها بالتزامن مع عيد ميلادها

أحمد حلمي يسخر من زوجته..&#34;وبقيت لبانة على كل لسان&#34;

أحمد حلمي يسخر من زوجته.."وبقيت لبانة على كل لسان"

عربي

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

البوليساريو يُواصل هجماته ضد القوات المغربية

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

مصر تستعد لجولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية

النيابة العامة السودانية تُقرر نبش المقابر الجماعية

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب الجزائر