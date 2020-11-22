الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نائب المدير العام لأوقاف القدس، الشيخ الدكتور ناجح بكيرات.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشيخ بكيرات للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وأبعدته سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 6 أشهر مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.



ويذكر، أن الدكتور ناجح بكيرات، أسير محرر، اعتقل مرات عديدة، لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة عدة مرات، ويواجه مضايقات مستمرة من قوات الاحتلال.



ويأتي اعتقال الشيخ بكيرات، ضمن هجمة إسرائيلية، تصاعدت في الآونة الأخيرة، باستهداف موظفي المسجد الأقصى المبارك، وخاصة التابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية والحراس.



وسبق، أن اعتقلت قوات الاحتلال، وزير شؤون القدس المحتلة السابق، المهندس خالد أبو عرفة، بعد استدعائه للتحقيق لدى مخابراتها، كما وأبعدت الشيخ عصام عميرة عن الأقصى، ومدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى، الناشط رضوان عمرو عن البلدة القديمة المسجد الأقصى، وكل الطرق المؤدية إليه، لمدة 6 أشهر.



ويستهدف الاحتلال، موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق، بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.



ويواجه المقدسيون الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.



ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



كما وأبعدت قوات الاحتلال (17) مواطناً عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية.