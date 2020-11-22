دولي

مقتل 14 مسلحاً موالياً لإيران في ضربات جوية قد تكون إسرائيلية بسوريا

مقتل 14 مسلحاً موالياً لإيران في ضربات جوية قد تكون إسرائيلية بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 14 مسلحاً موالياً لإيران، غالبيتهم عراقيون، قتلوا، مساء أمس السبت، في ضربات جوية استهدفت مواقعهم شرقي سوريا.

ورجح المرصد، أن طائرات إسرائيلية، شنت الغارات، فيما اكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول: "لا نعلق على تقارير في وسائل إعلام أجنبية"، حسب ما ذكرت وكالة (فرانس برس).

وأوضح المرصد، أن الطائرات الحربية، شنت "أكثر من 10 غارات على مواقع لجماعات موالية لإيران في ريف مدينة البوكمال" المحاذية للحدود العراقية في ريف دير الزور الشرقي، لافتاً إلى أن القصف، أسفر عن "مقتل ثمانية عراقيين وستة أفغان على الأقل".

كما أدت الغارات إلى "تدمير مركزين لتلك المجموعات، وعدد من الآليات".

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.

يذكر، أن هذه ليست المرة الأولى، التي تُستهدف فيها مناطق في محافظة دير الزور، وعلى الرغم من أن تقارير المرصد، ترجح أن الغارات إسرائيلية، لكن يصعب التأكد من ذلك عندما لا يؤكدها الإعلام الرسمي السوري، وبسبب امتناع إسرائيل عن التعليق عليها.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب في مقتل أكثر من 380 ألف شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، ونزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

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