حماس: تحميل الاحتلال المسؤولية لـ(حماس) عما يجري هو خلق مبررات للاستمرار بالعداون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم: "إن استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي، حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان، وللتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس (كورونا)".



وأضاف برهوم: "إن الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة، هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكاً عدوانياً وغير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، ويمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس (كورونا)، وبالتالي: عليه أن يتحمل جميع تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان".